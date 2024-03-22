Елизарова (Сыромятникова) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения13.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1886
Бракосочетание
06.02.1905
Рождение ребёнка
19.02.1906
Отец ребёнка: Елизаров Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.12.1907
Дочь: Антипова Евгения Даниловна
Отец ребёнка: Елизаров Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.08.1909
Дочь: Мария Даниловна
Отец ребёнка: Елизаров Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.06.1911
Отец ребёнка: Елизаров Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.07.1915
Сын: Елизаров Александр Данилович
Отец ребёнка: Елизаров Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.12.1916
Дочь: Белявская Анна Даниловна
Отец ребёнка: Елизаров Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.04.1920
Сын: Елизаров Георгий Данилович
Отец ребёнка: Елизаров Даниил Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно