Елизарова (Сыромятникова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизарова (Сыромятникова) Екатерина Александровна

Место рождения

Приморск

Дата рождения

13.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1886

Отец: Сыромятников Александр Иванович

Мать: Сыромятникова Ольга Аврамовна

Бракосочетание
06.02.1905

Муж: Елизаров Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.02.1906

Сын: Елизаров Иван Данилович

Отец ребёнка: Елизаров Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.12.1907

Дочь: Антипова Евгения Даниловна

Отец ребёнка: Елизаров Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.08.1909

Дочь: Мария Даниловна

Отец ребёнка: Елизаров Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.06.1911

Сын: Елизаров Тихон Данилович

Отец ребёнка: Елизаров Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.07.1915

Сын: Елизаров Александр Данилович

Отец ребёнка: Елизаров Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.12.1916

Дочь: Белявская Анна Даниловна

Отец ребёнка: Елизаров Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.04.1920

Сын: Елизаров Георгий Данилович

Отец ребёнка: Елизаров Даниил Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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