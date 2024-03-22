Загурский Кирилл Семенович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
23.05.1890
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Павлова Дарья Кирилловна
Мать ребёнка: Загурская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Лидия Кирилловна
Мать ребёнка: Загурская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
23.07.1903
Сын: Загурский Герман Кириллович
Мать ребёнка: Загурская Екатерина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно