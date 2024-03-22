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Загурский Кирилл Семенович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Загурский Семен Васильевич

Мать: Загурская Наталья Владимировна

Бракосочетание
23.05.1890

Жена: Загурская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Павлова Дарья Кирилловна

Мать ребёнка: Загурская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Лидия Кирилловна

Мать ребёнка: Загурская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
23.07.1903

Сын: Загурский Герман Кириллович

Мать ребёнка: Загурская Екатерина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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