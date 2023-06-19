Загурская (Полуляхова) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загурская (Полуляхова) Наталья Владимировна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1841

Дата смерти

13.12.1907

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Полуляхов Владимир Максимович

Мать: Полуляхова Анна Ивановна

Бракосочетание
10.11.1865

Муж: Загурский Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Загурский Артемон Семенович

Отец ребёнка: Загурский Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Загурский Кирилл Семенович

Отец ребёнка: Загурский Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Тягунова Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Загурский Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Марина Семеновна

Отец ребёнка: Загурский Семен Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.12.1907
Причина смерти: старость