Загурская (Полуляхова) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти13.12.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
10.11.1865
Рождение ребёнка
1869
Сын: Загурский Артемон Семенович
Отец ребёнка: Загурский Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Загурский Кирилл Семенович
Отец ребёнка: Загурский Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Тягунова Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Загурский Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Марина Семеновна
Отец ребёнка: Загурский Семен Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.12.1907
Причина смерти: старость