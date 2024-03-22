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Тищенко Карп Корнилиевич (Корнеевич)

Место рождения

Куренька, Полтавська область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Тищенко Корнилий Семёнович

Мать: не указана

Куренька, Полтавська область
Бракосочетание
1832

Жена: не указана

Куренька, Полтавська область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Тищенко Параскева Карповна

Мать ребёнка: не указана

Куренька, Полтавська область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Тищенко Васса Карповна

Мать ребёнка: Тищенко Марфа Терентиевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Тищенко Елена

Мать ребёнка: Тищенко ???

Рождение ребёнка
1844

Сын: Тищенко Дионисий Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Тищенко Гордий Карпович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1854

Жена: Тищенко Марфа Терентиевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Тищенко Онисия Карповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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