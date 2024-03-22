Тищенко Карп Корнилиевич (Корнеевич)
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Тищенко Корнилий Семёнович
Бракосочетание
1832
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Тищенко Параскева Карповна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Тищенко Васса Карповна
Мать ребёнка: Тищенко Марфа Терентиевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Тищенко Елена
Мать ребёнка: Тищенко ???
Рождение ребёнка
1844
Сын: Тищенко Дионисий Карпович
Рождение ребёнка
1847
Бракосочетание
1854
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Тищенко Онисия Карповна
Смерть
Неизвестно