Середа Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середа Владимир Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1933

Дата смерти

02.03.2013

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1933

Отец: Середа Константин Васильевич

Мать: Середа Акелина Прокопьевна

Рождение ребёнка
06.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Середа Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
08.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Люся

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.03.2013
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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