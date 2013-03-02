Середа Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1933
Дата смерти02.03.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1933
Рождение ребёнка
06.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Середа Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
08.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Люся
Смерть
02.03.2013