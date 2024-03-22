Пустушкина Мавра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти02.11.1889
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
13.02.1881
Рождение ребёнка
09.11.1883
Сын: Пустушкин Иван Степанович
Отец ребёнка: Пустушкин Степан Петрович
Рождение ребёнка
25.06.1885
Сын: Пустушкин Иван Степанович
Отец ребёнка: Пустушкин Степан Петрович
Рождение ребёнка
30.01.1888
Сын: Пустушкин Никита Степанович
Отец ребёнка: Пустушкин Степан Петрович
Смерть
02.11.1889
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пустушкина Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Пустушкин Степан Петрович