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Пустушкина Мавра Ивановна

Место рождения

Тушна, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

02.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Тушна, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.02.1881

Муж: Пустушкин Степан Петрович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1883

Сын: Пустушкин Иван Степанович

Отец ребёнка: Пустушкин Степан Петрович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1885

Сын: Пустушкин Иван Степанович

Отец ребёнка: Пустушкин Степан Петрович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1888

Сын: Пустушкин Никита Степанович

Отец ребёнка: Пустушкин Степан Петрович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.11.1889
Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пустушкина Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Пустушкин Степан Петрович

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