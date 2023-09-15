Пустушкин Никита Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПустушкин Никита Степанович

Пустушкин Никита Степанович

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

30.01.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1888

Отец: Пустушкин Степан Петрович

Мать: Пустушкина Мавра Ивановна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close