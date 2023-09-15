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Пустушкин Никита Степанович
Пустушкин Никита Степанович
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Место рождения
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
30.01.1888
Пол
Мужской
Отец
Пустушкин Степан Петрович
1863 г.р.
Мать
Пустушкина Мавра Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1888
Отец:
Пустушкин Степан Петрович
Мать:
Пустушкина Мавра Ивановна
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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