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(Андриянова) Мария Ивановна

Место рождения

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

20.02.1922

Дата смерти

30.12.1994

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1885 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1922

Отец: Андриянов Иван Степанович

Мать: Андрианова Неизвестная

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Около 1955

Муж: Михаил

г. Истаравшан, Таджикистан
расстались
Рождение ребёнка
07.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петр

Истаравшан, Таджикистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр

Смерть
30.12.1994
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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