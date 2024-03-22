(Андриянова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.02.1922
Дата смерти30.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1922
Отец: Андриянов Иван Степанович
Мать: Андрианова Неизвестная
Бракосочетание
Около 1955
Муж: Михаил
г. Истаравшан, Таджикистан
расстались
Рождение ребёнка
07.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петр
Истаравшан, Таджикистан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр
Смерть
30.12.1994
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия