Хлудьева (Артамонова) Анна Иосифовна
Место рождения
Дата рождения27.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1867
Бракосочетание
11.01.1887
Рождение ребёнка
03.02.1888
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Хлудьев Михаил Мокиевич
Рождение ребёнка
15.06.1892
Дочь: Филатова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Хлудьев Михаил Мокиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно