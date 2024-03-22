Хлудьева (Артамонова) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлудьева (Артамонова) Анна Иосифовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

27.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1867

Отец: Артамонов Иосиф Михайлович

Мать: Артамонова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
11.01.1887

Муж: Хлудьев Михаил Мокиевич

Рождение ребёнка
03.02.1888

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Хлудьев Михаил Мокиевич

Рождение ребёнка
15.06.1892

Дочь: Филатова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Хлудьев Михаил Мокиевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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