Шурыгин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурыгин Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1940

Дата смерти

05.03.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шурыгина Александра Степановна

Владимиро-Александровское, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
05.03.2006
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