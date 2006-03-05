Шурыгин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1940
Дата смерти05.03.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шурыгина Александра Степановна
Владимиро-Александровское, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
05.03.2006