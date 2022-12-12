Клушина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти25.04.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Клушин Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Клушин Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Клушин Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Клушин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Клушин Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Галкина Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Клушин Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Клушин Фёдор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клушин Фёдор Афанасьевич
Смерть
25.04.1907 ст.