Клушина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клушина Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

25.04.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Клушин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Клушин Фёдор Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Клушин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Клушин Фёдор Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Клушин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Клушин Фёдор Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Клушин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Клушин Фёдор Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Галкина Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Клушин Фёдор Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Клушин Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Клушин Фёдор Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клушин Фёдор Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клушин Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Клушин Фёдор Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
25.04.1907 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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