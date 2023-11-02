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Сыченко Климент Ионович

Место рождения

Ильинка, Матовская волость, Медынский уезд

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Сыченко Иона

Мать: Сыченко Устиния (Иустиния) Фомова

Ильинка, Матовская волость, Медынский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыченко Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (Сыченко) Татьяна Климова

Мать ребёнка: Сыченко Дарья Иванова

Ильинка, Матовская волость, Медынский уезд
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Сыченко Иван Климов

Мать ребёнка: Сыченко Дарья Иванова

Ильинка, Матовская волость, Медынский уезд
Рождение ребёнка
Около ?.07.1926

Дочь: (Сыченко) Мария Климова

Мать ребёнка: Сыченко Дарья Иванова

Ильинка, Матовская волость, Медынский уезд
Рождение ребёнка
После 31.12.1926

Дочь: (Сыченко) Евдокия Климова

Мать ребёнка: Сыченко Дарья Иванова

Ильинка, Матовская волость, Медынский уезд
Смерть
Неизвестно

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