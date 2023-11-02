Сыченко Климент Ионович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Сыченко Иона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сыченко Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: (Сыченко) Татьяна Климова
Мать ребёнка: Сыченко Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Сыченко Иван Климов
Мать ребёнка: Сыченко Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около ?.07.1926
Дочь: (Сыченко) Мария Климова
Мать ребёнка: Сыченко Дарья Иванова
Рождение ребёнка
После 31.12.1926
Дочь: (Сыченко) Евдокия Климова
Мать ребёнка: Сыченко Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно