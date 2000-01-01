Seldin Jean
Место рожденияIllinois, USA
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Illinois, USA
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Natalie
Отец ребёнка: Seldin Philip
Illinois, USA
Место жительства
1935
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Seldin Philip
Illinois, USA
Место жительства
1940
1501 Karlov Av, Cook, Illinois, USA
Смерть
Неизвестно