Seldin Philip — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Seldin Philip

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Natalie

Мать ребёнка: Seldin Jean

Illinois, USA
Место жительства
1935
Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Seldin Jean

Illinois, USA
Место жительства
1940
1501 Karlov Av, Cook, Illinois, USA
Смерть
Неизвестно
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