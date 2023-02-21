Seldin Philip
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Natalie
Мать ребёнка: Seldin Jean
Illinois, USA
Место жительства
1935
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Seldin Jean
Illinois, USA
Место жительства
1940
1501 Karlov Av, Cook, Illinois, USA
Смерть
Неизвестно