Лаптев Вениамин Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Вениамин Игнатьевич

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
27.09.1935

Сын: Лаптев Владислав Вениаминович

Мать ребёнка: Лаптева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1937

Сын: Анатолий Лаптев

Мать ребёнка: Лаптева Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Причина смерти: от ран
Похороны
Неизвестно
Братская могила
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