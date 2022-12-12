Лаптев Вениамин Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1935
Сын: Лаптев Владислав Вениаминович
Мать ребёнка: Лаптева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1937
Сын: Анатолий Лаптев
Мать ребёнка: Лаптева Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Причина смерти: от ран
Похороны
Неизвестно
Братская могила