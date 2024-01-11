Лаптева (Долгих) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Долгих) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1908

Дата смерти

30.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1908

Отец: Долгих Иван Веденеевич (Ведениктович)

Мать: Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
27.09.1935

Сын: Лаптев Владислав Вениаминович

Отец ребёнка: Лаптев Вениамин Игнатьевич

Рождение ребёнка
10.10.1937

Сын: Лаптев Анатолий Вениаминович

Отец ребёнка: Лаптев Вениамин Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Лаптев Вениамин Игнатьевич

Смерть
30.01.1982
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