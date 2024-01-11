Лаптева (Долгих) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1908
Дата смерти30.01.1982
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1908
Рождение ребёнка
27.09.1935
Сын: Лаптев Владислав Вениаминович
Отец ребёнка: Лаптев Вениамин Игнатьевич
Рождение ребёнка
10.10.1937
Сын: Лаптев Анатолий Вениаминович
Отец ребёнка: Лаптев Вениамин Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Лаптев Вениамин Игнатьевич
Смерть
30.01.1982