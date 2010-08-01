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Емельянов Евгений Анатольевич

Место рождения

Ленинград, Советский Союз

Дата рождения

03.12.1931

Дата смерти

?.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1931

Отец: Емельянов Антон

Мать: Емельянова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянов (Емельянова (Сатретдинова)) Рушания Авзалтыновна

Рождение ребёнка
21.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянов (Емельянова (Сатретдинова)) Рушания Авзалтыновна

Смерть
?.08.2010

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