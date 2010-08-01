Емельянов Евгений Анатольевич
Место рожденияЛенинград, Советский Союз
Дата рождения03.12.1931
Дата смерти?.08.2010
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1931
Отец: Емельянов Антон
Мать: Емельянова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емельянов (Емельянова (Сатретдинова)) Рушания Авзалтыновна
Смерть
?.08.2010