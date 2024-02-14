Емельянов (Емельянова (Сатретдинова)) Рушания Авзалтыновна
Место рожденияЛенинград, Советский Союз
Дата рождения13.08.1926
Дата смерти?.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Емельянов Евгений Анатольевич
Смерть
?.01.1993