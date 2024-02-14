Емельянов (Емельянова (Сатретдинова)) Рушания Авзалтыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов (Емельянова (Сатретдинова)) Рушания Авзалтыновна

Место рождения

Ленинград, Советский Союз

Дата рождения

13.08.1926

Дата смерти

?.01.1993

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1926

Отец: Садретдинов Афзалетдин

Мать: Сатретдинова (Хамитова) Хадича (Хадыся)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Евгений Анатольевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Евгений Анатольевич

Смерть
?.01.1993

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