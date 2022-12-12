Железцына Анисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железцына Анисия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1891 ст.

Дочь: Железцына Надежда Александровна

Отец ребёнка: Железцын Александр Прокопьевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железцын Александр Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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