Железцына Анисия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1891 ст.
Дочь: Железцына Надежда Александровна
Отец ребёнка: Железцын Александр Прокопьевич
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно