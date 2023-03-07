Слоев Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Сольвычегодского уезда Нижне-Троицкой Уфтюгской церкви диаконовский сын.
Образование
?.06.1838 ст.
Окончил курс философских наук. (Не указано в каком заведении)
Работа или профессия
14.08.1838 ст.
Определен на место дьячка к Флоро-Лаврской Кумзерской церкви Кадниковского уезда, посвящен в стихарь и грамоту имеет.
Бракосочетание
Около 1843
Жена: Слоева Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Слоева Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Слоев Павел Иванович
Мать ребёнка: Слоева Евдокия Осиповна
Смерть
Неизвестно