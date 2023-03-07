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Слоев Иван Павлович

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Место рождения

Нижняя, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Сольвычегодского уезда Нижне-Троицкой Уфтюгской церкви диаконовский сын.
Образование
?.06.1838 ст.
Окончил курс философских наук. (Не указано в каком заведении)
Работа или профессия
14.08.1838 ст.
Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Определен на место дьячка к Флоро-Лаврской Кумзерской церкви Кадниковского уезда, посвящен в стихарь и грамоту имеет.
Бракосочетание
Около 1843

Жена: Слоева Евдокия Осиповна

Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Слоев Александр Иванович

Мать ребёнка: Слоева Евдокия Осиповна

Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Слоев Павел Иванович

Мать ребёнка: Слоева Евдокия Осиповна

Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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