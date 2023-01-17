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Слоев Павел Иванович

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Место рождения

Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Слоев Иван Павлович

Мать: Слоева Евдокия Осиповна

Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Образование
?.06.1867
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из низшего отделения Духовной Семинарии.
Работа или профессия
23.12.1867 ст.
Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Определён на дьяческое место к Воскресенской Брусенской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
19.02.1868 ст.
Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в сан диакона.
Работа или профессия
15.03.1868 ст.
Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Переведён на дьяческое место к Флоро-Лаврской Кумзерской церкви Кадниковского уезда и зачислен в штат псаломщиком.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Слоева Анна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Слоева Евстолия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
03.08.1889 ст.
Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Определён штатным диаконом.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Слоев Африкан Павлович

Мать ребёнка: не указана

Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Слоева Антонина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
25.07.1907 ст.
Помазиха, Азлецкая волость, Кадниковский уезд
Назначен на место священника к Николаевской Сохотской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
02.09.1907 ст.
Помазиха, Азлецкая волость, Кадниковский уезд
Рукоположен в сан священника.
Смерть
Неизвестно
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