Слоев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Слоев Иван Павлович
Мать: Слоева Евдокия Осиповна
Образование
?.06.1867
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из низшего отделения Духовной Семинарии.
Работа или профессия
23.12.1867 ст.
Определён на дьяческое место к Воскресенской Брусенской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
19.02.1868 ст.
Рукоположен в сан диакона.
Работа или профессия
15.03.1868 ст.
Переведён на дьяческое место к Флоро-Лаврской Кумзерской церкви Кадниковского уезда и зачислен в штат псаломщиком.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Слоева Анна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Слоева Евстолия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
03.08.1889 ст.
Определён штатным диаконом.
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Слоева Антонина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
25.07.1907 ст.
Назначен на место священника к Николаевской Сохотской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
02.09.1907 ст.
Рукоположен в сан священника.
Смерть
Неизвестно