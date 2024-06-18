Пузикова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
25.05.1902
Отец ребёнка: Пузиков Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.05.1904
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1915
Смерть
Неизвестно