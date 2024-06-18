Пузикова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузикова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1902 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Иван Александрович

Рождение ребёнка
25.05.1902

Сын: Пузиков Карп Иванович

Отец ребёнка: Пузиков Иван Александрович

Рождение ребёнка
23.05.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Иван Александрович

Смерть
Неизвестно

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