Пузиков Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузиков Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

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1902 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1864

Отец: Пузиков Александр Титович

Мать: Пузикова (Осипова) Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузикова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузикова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
25.05.1902

Сын: Пузиков Карп Иванович

Мать ребёнка: Пузикова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
23.05.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузикова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузикова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузикова Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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