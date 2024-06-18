Пузиков Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1864
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
25.05.1902
Мать ребёнка: Пузикова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
23.05.1904
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1915
Смерть
Неизвестно