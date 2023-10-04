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Сухарев Иван Алексеевич

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1879 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: Сухарев Алексей Иванович

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
09.11.1898 ст.

Жена: Сухарева (-) Ольга Никитична

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.02.1904 ст.

Сын: Сухарев Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Сухарева (-) Ольга Никитична

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.115-116 (Рождение №-12м)
Смерть
После 1908

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