Сухарева (-) Ольга Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиПосле 1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1898 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.02.1904 ст.
Отец ребёнка: Сухарев Иван Алексеевич
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.115-116 (Рождение №-12м)
Смерть
После 1904