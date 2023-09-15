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Сухарева (-) Ольга Никитична

Место рождения

Малая Горка, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

После 1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1879 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Горка, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
09.11.1898 ст.

Муж: Сухарев Иван Алексеевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.02.1904 ст.

Сын: Сухарев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Сухарев Иван Алексеевич

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.115-116 (Рождение №-12м)
Смерть
После 1904
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