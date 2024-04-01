Tölli (Ainasoja) Aino
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Tölli Sylvi
Отец ребёнка: Tölli Matti
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Tölli Eeva
Отец ребёнка: Tölli Matti
Рождение ребёнка
12.02.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Tölli Matti
Финляндия
Рождение ребёнка
1928
Сын: Tölli Ville
Отец ребёнка: Tölli Matti
Рождение ребёнка
Около ?.03.1938
Сын: Тёлли Pauli
Отец ребёнка: Tölli Matti
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tölli Ilmari
Отец ребёнка: Tölli Matti
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Tölli Matti
Смерть
1979
Nivala