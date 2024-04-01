Tölli (Ainasoja) Aino — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTölli (Ainasoja) Aino

Tölli (Ainasoja) Aino

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

1919 г.р.
1925 г.р.
Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
Около 1938 г.р.

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Tölli Sylvi

Отец ребёнка: Tölli Matti

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Tölli Eeva

Отец ребёнка: Tölli Matti

Рождение ребёнка
12.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tölli Matti

Финляндия
Рождение ребёнка
1928

Сын: Tölli Ville

Отец ребёнка: Tölli Matti

Рождение ребёнка
Около ?.03.1938

Сын: Тёлли Pauli

Отец ребёнка: Tölli Matti

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tölli Ilmari

Отец ребёнка: Tölli Matti

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tölli Matti

Смерть
1979
Nivala
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close