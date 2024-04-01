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Тёлли Pauli
Тёлли Pauli
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около ?.03.1938
Дата смерти
Около 1938
Пол
Мужской
Отец
Tölli Matti
1890 г.р.
Мать
Tölli (Ainasoja) Aino
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1938
Отец:
Tölli Matti
Мать:
Tölli Aino
Смерть
Около 1938
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