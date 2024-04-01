Тёлли Pauli — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тёлли Pauli

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.03.1938

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1938

Отец: Tölli Matti

Мать: Tölli Aino

Смерть
Около 1938
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