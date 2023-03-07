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Гладышев Феофан Дмитриев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Евдокия Феофанова

Мать ребёнка: Гладышева Мелания Александрова

Рождение
До 1879

Отец: Гладышев Дмитрий

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До ?.08.1894

Сын: Гладышев Митрофан Феофанов

Мать ребёнка: Гладышева Мелания Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Матрона Феофанова

Мать ребёнка: Гладышева Мелания Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1898

Сын: Гладышев Василий Феофанов

Мать ребёнка: Гладышева Мелания Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Мелания Александрова

Смерть
Неизвестно
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