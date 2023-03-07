Гладышев Феофан Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Евдокия Феофанова
Мать ребёнка: Гладышева Мелания Александрова
Рождение
До 1879
Отец: Гладышев Дмитрий
Мать: ?
Рождение ребёнка
До ?.08.1894
Сын: Гладышев Митрофан Феофанов
Мать ребёнка: Гладышева Мелания Александрова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Матрона Феофанова
Мать ребёнка: Гладышева Мелания Александрова
Рождение ребёнка
30.07.1898
Сын: Гладышев Василий Феофанов
Мать ребёнка: Гладышева Мелания Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно