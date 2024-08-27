Плотникова (Драчева) Мария Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Драчева) Мария Козьминична

Место рождения

Рейд, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

08.04.1922

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рейд, Осинский муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1881

Муж: Плотников Гаврила Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.04.1881

Сын: Плотников Артамон Гавриилович

Отец ребёнка: Плотников Гаврила Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.05.1882

Дочь: Мертворожденная

Отец ребёнка: Плотников Гаврила Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.07.1883

Сын: Плотников Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Плотников Гаврила Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.09.1885

Дочь: (Плотникова) Феодора Гавриловна

Отец ребёнка: Плотников Гаврила Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.09.1888

Сын: Плотников Никита Гаврилович

Отец ребёнка: Плотников Гаврила Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Плотников Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Плотников Гаврила Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
08.04.1922
Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край

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