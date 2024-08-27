Плотникова (Драчева) Мария Козьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти08.04.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1881
Рождение ребёнка
13.04.1881
Сын: Плотников Артамон Гавриилович
Отец ребёнка: Плотников Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1882
Дочь: Мертворожденная
Отец ребёнка: Плотников Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1883
Сын: Плотников Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Плотников Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
09.09.1885
Дочь: (Плотникова) Феодора Гавриловна
Отец ребёнка: Плотников Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1888
Сын: Плотников Никита Гаврилович
Отец ребёнка: Плотников Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Плотников Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Плотников Гаврила Васильевич
Смерть
08.04.1922