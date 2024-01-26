Бутурурими (Пустовалова) Алена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1989
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
05.09.2014
Рождение ребёнка
10.03.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутурурими Изестас Леонардович
Москва, город федерального значения Москва