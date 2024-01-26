Бутурурими Изестас Леонардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутурурими Изестас Леонардович

Место рождения

Бурунди

Дата рождения

24.09.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1987

Отец: Бутурурими Леонард

Мать: не указана

Бракосочетание
05.09.2014

Жена: Бутурурими (Пустовалова) Алена Николаевна

Рождение ребёнка
10.03.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутурурими (Пустовалова) Алена Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

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