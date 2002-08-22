Ефременко Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1910
Дата смерти22.08.2002
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1910
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурмачевская (Ефременко) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Ефременко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефременко Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Ефременко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефременко Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Ефременко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефременко Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Ефременко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефременко Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Ефременко Михаил
Рождение ребёнка
21.07.1935
Сын: Ефременко Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Ефременко Михаил
Зима, Зиминское, Иркутская область
Смерть
22.08.2002
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край