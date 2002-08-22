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Ефременко Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1910

Дата смерти

22.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1910

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурмачевская (Ефременко) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Ефременко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефременко Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Ефременко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефременко Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Ефременко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефременко Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Ефременко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефременко Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Ефременко Михаил

Рождение ребёнка
21.07.1935

Сын: Ефременко Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Ефременко Михаил

Зима, Зиминское, Иркутская область
Смерть
22.08.2002
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

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