Верецоца (Стасюк) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верецоца (Стасюк) Мария Трофимовна

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Место рождения

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1901 ст.

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Неофициально - 1901
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верецоца Михаил Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Мирон Ксенофонтович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Харченко) Зоя Мироновна

Отец ребёнка: Харченко Мирон Ксенофонтович

Рождение ребёнка
04.02.1942

Сын: Харченко Николай Миронович

Отец ребёнка: Харченко Мирон Ксенофонтович

Смерть
1989
Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

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