Верецоца (Стасюк) Мария Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1901 ст.
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Неофициально - 1901
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Харченко) Зоя Мироновна
Отец ребёнка: Харченко Мирон Ксенофонтович
Рождение ребёнка
04.02.1942
Сын: Харченко Николай Миронович
Отец ребёнка: Харченко Мирон Ксенофонтович
Смерть
1989