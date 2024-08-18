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Харченко Мирон Ксенофонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

26.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Харченко Ксенофонт Дмитриевич

Мать: Харченко Анна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верецоца (Стасюк) Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: (Гринь) Евфросинья Филлиповна

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Харченко Александр Миронович

Мать ребёнка: (Гринь) Евфросинья Филлиповна

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Харченко Михаил Миронович

Мать ребёнка: (Гринь) Евфросинья Филлиповна

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Между 1921 и 1924

Дочь: (Харченко) Евдокия Мироновна (Дуся)

Мать ребёнка: (Гринь) Евфросинья Филлиповна

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Награда
1937
В годы репрессий дед Мирон царскую награду бросил в колодец вот такое было время т.к.Мирона тоже забирали ,но потом отпустили.
Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Харченко) Зоя Мироновна

Мать ребёнка: Верецоца (Стасюк) Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
04.02.1942

Сын: Харченко Николай Миронович

Мать ребёнка: Верецоца (Стасюк) Мария Трофимовна

Смерть
26.12.1966

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