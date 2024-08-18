Харченко Мирон Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти26.12.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Гринь) Евфросинья Филлиповна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Харченко Александр Миронович
Мать ребёнка: (Гринь) Евфросинья Филлиповна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Харченко Михаил Миронович
Мать ребёнка: (Гринь) Евфросинья Филлиповна
Рождение ребёнка
Между 1921 и 1924
Дочь: (Харченко) Евдокия Мироновна (Дуся)
Мать ребёнка: (Гринь) Евфросинья Филлиповна
Награда
1937
В годы репрессий дед Мирон царскую награду бросил в колодец вот такое было время т.к.Мирона тоже забирали ,но потом отпустили.
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Харченко) Зоя Мироновна
Мать ребёнка: Верецоца (Стасюк) Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
04.02.1942
Сын: Харченко Николай Миронович
Мать ребёнка: Верецоца (Стасюк) Мария Трофимовна
Смерть
26.12.1966