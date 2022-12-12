Лаговская (Иванова) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1885 ст.
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Лаговский Василий Михайлович
Бракосочетание
23.01.1885 ст.
Рождение ребёнка
27.04.1889 ст.
Отец ребёнка: Лаговский Василий Михайлович