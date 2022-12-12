Лаговская (Иванова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаговская (Иванова) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1885 ст.

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Лаговский Василий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
23.01.1885 ст.

Муж: Лаговский Василий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1889 ст.

Сын: Лаговский Лев Васильевич

Отец ребёнка: Лаговский Василий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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