(Лаговская) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лаговская) Александра Васильевна

(Лаговская) Александра Васильевна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

06.01.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1885 ст.

Отец: Лаговский Василий Михайлович

Мать: Лаговская Ольга Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close