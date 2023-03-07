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(Лаговская) Александра Васильевна
(Лаговская) Александра Васильевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
06.01.1885 ст.
Пол
Женский
Отец
Лаговский Василий Михайлович
1852 г.р.
Мать
Лаговская (Иванова) Ольга Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1885 ст.
Отец:
Лаговский Василий Михайлович
Мать:
Лаговская Ольга Петровна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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