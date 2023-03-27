Чаморцев (Благонравова) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Благонравов Александр Аркадьевич
Мать: Благонравова ?
Рождение ребёнка
05.02.1891
Дочь: Сафонов Мария
Отец ребёнка: Чаморцев Михаил
Рождение ребёнка
1896
Сын: Чаморцев Александр
Отец ребёнка: Чаморцев Михаил
Рождение ребёнка
08.03.1900
Дочь: Клементьев Клавдия
Отец ребёнка: Чаморцев Михаил
Назимиха
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Висков Анна
Отец ребёнка: Чаморцев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чаморцев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чаморцев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чаморцев Михаил
Смерть
Неизвестно