Чаморцев (Благонравова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧаморцев (Благонравова) Александра Александровна

Чаморцев (Благонравова) Александра Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Муж

Дети

1891 г.р.
1896 г.р.
1900 г.р.
1905 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Благонравов Александр Аркадьевич

Мать: Благонравова ?

Рождение ребёнка
05.02.1891

Дочь: Сафонов Мария

Отец ребёнка: Чаморцев Михаил

Рождение ребёнка
1896

Сын: Чаморцев Александр

Отец ребёнка: Чаморцев Михаил

Рождение ребёнка
08.03.1900

Дочь: Клементьев Клавдия

Отец ребёнка: Чаморцев Михаил

Назимиха
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Висков Анна

Отец ребёнка: Чаморцев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чаморцев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чаморцев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаморцев Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close