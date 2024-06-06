Попов Вадим Иванович
Место рождения
Дата рождения31.10.1914
Дата смертиДо 1924
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
31.10.1914
Отец: Попов Иван Александрович
Мать: Попова Ольга Федоровна
Родители: Губернский секретарь Иван Александров Попов и жена его Ольга Федорова; оба православные. Свящ. Воскресенской церкви с. Василева Слобода Н.М. Соколов с диаконом А. Юрасовым (ГКУ ЦАНО Ф.570 о... Показать все
Крещение
02.11.1914
Крестили 02.11.1914. Восприемники: Уржумский мещанин Михаил Гурьянов Заболоцкий и мещанская жена Надежда Ефимова (Надежда Еремеева Иванова). Свящ. Воскресенской церкви с. Василева Слобода Н.М. Соколов... Показать все
Смерть
До 1924
Умер до 1924г., т.к. в 1924г. у его матери оставшихся в живых детей было двое (а/з № 469 от 04.09.1924 г. о рождении дочери Людмилы)