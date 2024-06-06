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Попов Вадим Иванович

Место рождения

Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область

Дата рождения

31.10.1914

Дата смерти

До 1924

Пол

Мужской

Отец

Между 1867 и 1870 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
31.10.1914

Отец: Попов Иван Александрович

Мать: Попова Ольга Федоровна

Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область
Родители: Губернский секретарь Иван Александров Попов и жена его Ольга Федорова; оба православные. Свящ. Воскресенской церкви с. Василева Слобода Н.М. Соколов с диаконом А. Юрасовым (ГКУ ЦАНО Ф.570 о... Показать все
Крещение
02.11.1914
Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область
Крестили 02.11.1914. Восприемники: Уржумский мещанин Михаил Гурьянов Заболоцкий и мещанская жена Надежда Ефимова (Надежда Еремеева Иванова). Свящ. Воскресенской церкви с. Василева Слобода Н.М. Соколов... Показать все
Смерть
До 1924
Умер до 1924г., т.к. в 1924г. у его матери оставшихся в живых детей было двое (а/з № 469 от 04.09.1924 г. о рождении дочери Людмилы)

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