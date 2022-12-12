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Коляденков Андрей Степанович

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Место рождения

Новые Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1902

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Новые Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Чибиряк Анна Андреевна

Мать ребёнка: Коляденкова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Монаенкова Зоя Андреевна

Мать ребёнка: Коляденкова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Куриная Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Коляденкова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Гудим Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Коляденкова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Коляденков Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Коляденкова Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коляденкова Евдокия Алексеевна

Смерть
1944
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