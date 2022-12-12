Коляденков Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Чибиряк Анна Андреевна
Мать ребёнка: Коляденкова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Монаенкова Зоя Андреевна
Мать ребёнка: Коляденкова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Куриная Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Коляденкова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Гудим Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Коляденкова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Коляденков Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Коляденкова Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944