Прокопьева Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Архип Моисеевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Прокопьев Петр Архипов

Отец ребёнка: Прокопьев Архип Моисеевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Прокопьева) Ирина Архиповна

Отец ребёнка: Прокопьев Архип Моисеевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Прокопьев Мартемьян Архипов

Отец ребёнка: Прокопьев Архип Моисеевич

Смерть
Неизвестно

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