Черкашина (Пронюшкина) Татьяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина (Пронюшкина) Татьяна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: Пронюшкин Семён Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1914 ст.

Муж: Черкашин Иван Васильевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Свидетели со стороны жениха: Дмитрий Лаврентьевич Черкашин Лаврентий Павлович Черкашин Свидетели со стороны невесты: Василий Семёнович Пронюшкин Михаил Маркович Семёнов (Все свидетели - из з. Крото... Показать все
Смерть
Неизвестно
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