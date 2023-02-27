Черкашин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1914 ст.

Жена: Черкашина Татьяна Семёновна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Свидетели со стороны жениха: Дмитрий Лаврентьевич Черкашин Лаврентий Павлович Черкашин Свидетели со стороны невесты: Василий Семёнович Пронюшкин Михаил Маркович Семёнов (Все свидетели - из з. Крото... Показать все
Смерть
Неизвестно
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