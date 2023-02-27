Черкашин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1914 ст.
Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Свидетели со стороны жениха: Дмитрий Лаврентьевич Черкашин Лаврентий Павлович Черкашин Свидетели со стороны невесты: Василий Семёнович Пронюшкин Михаил Маркович Семёнов (Все свидетели - из з. Крото... Показать все
Смерть
Неизвестно