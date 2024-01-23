Пронюшкин Семён Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1892 ст.
Сын: Пронюшкин Василий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Антоновка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: Черкашина (Пронюшкина) Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1919
Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область