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Пронюшкин Семён Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1892 ст.

Сын: Пронюшкин Василий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Антоновка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Черкашина (Пронюшкина) Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1919
Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

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