Басаков Тихон Егоров
Место рожденияНовотоцкая Ключевская волость Бузулукский уезд
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Новотоцкая Ключевская волость Бузулукский уезд
Бракосочетание
1893
Жена: Басакова Ольга Данилова
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Басакова Ольга Данилова
Новотоцкая Ключевская вол. Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Вера Тихонова
Мать ребёнка: Басакова Ольга Данилова
Новотоцкая Ключевская вол. Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Басакова Ольга Данилова
Маршанских х.
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Басакова Ольга Данилова
Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно