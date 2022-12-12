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Басаков Тихон Егоров

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Место рождения

Новотоцкая Ключевская волость Бузулукский уезд

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Новотоцкая Ключевская волость Бузулукский уезд
Бракосочетание
1893

Жена: Басакова Ольга Данилова

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Басаков Андрей Тихонов

Мать ребёнка: Басакова Ольга Данилова

Новотоцкая Ключевская вол. Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Вера Тихонова

Мать ребёнка: Басакова Ольга Данилова

Новотоцкая Ключевская вол. Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Басаков Павел Тихонов

Мать ребёнка: Басакова Ольга Данилова

Маршанских х.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Басаков Николай Тихонов

Мать ребёнка: Басакова Ольга Данилова

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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