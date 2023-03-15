Гоголина (Горбунова) Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголина (Горбунова) Просковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Горбунов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1916

Сын: Гоголин Иван

Отец ребёнка: Гоголин Трофим

Михайловка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.02.1920

Дочь: Акимова Марья

Отец ребёнка: Гоголин Трофим

Смерть
1968
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