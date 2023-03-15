Гоголина (Горбунова) Просковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Горбунов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1916
Сын: Гоголин Иван
Отец ребёнка: Гоголин Трофим
Михайловка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.02.1920
Дочь: Акимова Марья
Отец ребёнка: Гоголин Трофим
Смерть
1968