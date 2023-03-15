Гоголин Трофим
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Гоголин Павел
Мать: Гоголина ?
Военная служба
16.03.1915
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Должность/Звание рядовой Воинская часть 15-й Тифлисский полк Место рождения Пензенская губ., Мокшанский уезд Причина выбытия ранен/контужен Дата события 16.03.1915 Тип документа Уведомление о приеме р... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1916
Сын: Гоголин Иван
Мать ребёнка: Гоголина (Горбунова) Просковья
Военная служба
Между 27.10.1916 и 01.12.1916
Дата рождения 1892 Воинская часть 412-й пехотный Славянский полк Дата события 27.10.1916 - 01.12.1916 Место события Дорнаватра Тип документа Карточки военнопленных | Ватра Дорней, Румыния
Смерть
1918
Рождение ребёнка
01.02.1920
Дочь: Акимова (Гоголина) Марья
Мать ребёнка: Гоголина (Горбунова) Просковья
Похороны
Неизвестно