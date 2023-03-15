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Гоголин Трофим

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Место рождения

Михайловка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Гоголин Павел

Мать: Гоголина ?

Михайловка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
16.03.1915
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Должность/Звание рядовой Воинская часть 15-й Тифлисский полк Место рождения Пензенская губ., Мокшанский уезд Причина выбытия ранен/контужен Дата события 16.03.1915 Тип документа Уведомление о приеме р... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1916

Сын: Гоголин Иван

Мать ребёнка: Гоголина (Горбунова) Просковья

Михайловка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
Между 27.10.1916 и 01.12.1916
Дата рождения 1892 Воинская часть 412-й пехотный Славянский полк Дата события 27.10.1916 - 01.12.1916 Место события Дорнаватра Тип документа Карточки военнопленных | Ватра Дорней, Румыния
Смерть
1918
Михайловка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.02.1920

Дочь: Акимова (Гоголина) Марья

Мать ребёнка: Гоголина (Горбунова) Просковья

Похороны
Неизвестно
Михайловка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

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