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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Акимова

Отец ребёнка: Сазонов Аким

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Шукалина Ефросиния Акимова

Отец ребёнка: Сазонов Аким

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Соколова Дария Акимова

Отец ребёнка: Сазонов Аким

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Сазонов Назар Акимов

Отец ребёнка: Сазонов Аким

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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