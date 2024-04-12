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Кочетков Филипп Яковлевич

Место рождения

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кочетков Яков Семенович

Мать: не указана

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Вешнякова Елизавета Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Огваздина Мария Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кочеткова Анна Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Александра Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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