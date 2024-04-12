Кочетков Филипп Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кочетков Яков Семенович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Вешнякова Елизавета Филипповна
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Огваздина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кочеткова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Александра Филипповна
Смерть
Неизвестно