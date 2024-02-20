Гутова София Авраамовна
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиДо 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Порфирьевна
Отец ребёнка: Гутов Порфирий Антонович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
До 1889
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Тышлек Любовь Порфириевна
Отец ребёнка: Гутов Порфирий Антонович