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Гутова София Авраамовна

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

До 1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Порфирьевна

Отец ребёнка: Гутов Порфирий Антонович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
До 1889
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Тышлек Любовь Порфириевна

Отец ребёнка: Гутов Порфирий Антонович

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