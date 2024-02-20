Тышлек (Гутова) Любовь Порфириевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Гутова) Любовь Порфириевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Гутов Порфирий Антонович

Мать: Гутова София Авраамовна

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Тышлек Сергей Федорович

Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Хотлубей Вера Федоровна

Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович

Украина
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Хотлубей Вера Федоровна

Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тышлек Порфирий

Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тышлек Михаил

Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тышлек Сергей

Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тышлек Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тышлек Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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